Jørgensen: "Gaan waarschijnlijk niet de Champions League winnen"

"Sommige dingen zijn anders in Nederland dan in Denemarken, zo zijn de mensen heel open en aardig tegen mij. Tot nu toe is het een goede keuze geweest om naar Feyenoord te gaan", vervolgt Jørgensen.



"We gaan waarschijnlijk niet de Champions League winnen, er zijn een paar clubs die sterker zijn", zegt de Deense aanvaller met een lach op het gezicht. "Maar bij een grote club als Feyenoord moet de titel het doel zijn. Het is een grote droom voor ons allemaal en we zijn op de goede weg."