Van Bronckhorst: "Jørgensen heeft zich moeiteloos aangepast"

Giovanni van Bronckhorst is blij met de ontwikkeling van Nicolai Jørgensen. De spits is met twaalf doelpunten heel belangrijk voor Feyenoord.

"Ik ben heel tevreden, zeker met de manier waarop hij speelt", aldus Van Bronckhorst tegen de NOS. "Hij is topscorer van Nederland, heeft de mogelijkheid medespelers te lanceren en vrij te zetten. Hij is een belangrijke spil in ons aanvalsspel."



De coach is verbaasd over zijn prestaties. "Ik zag zijn potentie wel, maar ik had niet verwacht dat hij het al zo snel zou laten zien. Hij heeft zich moeiteloos aangepast."