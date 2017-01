Heerenveen klopt Wolfsburg: "Maar het zegt niet zo heel veel"

"Niks", is zijn antwoord op de vraag over wat deze overwinning precies zegt. “Maar dat had ik ook gezegd als we verloren hadden. Ik ben blij dat we een prima tegenstander hadden en een mooie wedstrijd. Dat we dat zo beleven is mooi. Dat doet je wel goed", zegt Streppel tegen SC Heerenveen TV.



"De uitslag zegt op zich niet zo heel veel. Dat we zelfs tegen Wolfsburg zo durven te spelen is gewoon prima. Daar zijn we wel heel erg tevreden over. Dat gaan we ook in de tweede helft van de competitie laten zien. We moeten daarin blijven geloven en dan belooft het nog wel een mooie seizoenshelft te worden", besluit de trainer.