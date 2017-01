Te Vrede laat Heerenveen achter zich en tekent in Turkije

Te Vrede kwam in de zomer van 2015 over van Feyenoord, maar kon in Friesland nimmer overtuigen. De lange spits kwam dit seizoen niet voor in de plannen van trainer Jurgen Streppel.





Mitchell te Vrede ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandı. https://t.co/Tlp8PRMp45 pic.twitter.com/VIX1Bg9ZxT — Boluspor (@Boluspor) 8 januari 2017