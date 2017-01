Stadionspeaker Ajax: ''We hebben beste selectie van top drie''

''Gudelj viel mij pas tegen op het moment dat hij aangaf niet verder te kunnen en willen knokken voor zijn plaats'', verklaart de omroeper. ''In de voetballerij weet je nooit wat voor belangen er op de achtergrond spelen, maar dit is zeker niet de juiste weg. Knok dan door tot de winterstop. Het beste was dan ook zijn recente vertrek. Mag ik dan toch hier even El Ghazi noemen die ook na een moeilijke periode er weer honderd procent voor gaat, daar heb ik echt veel respect voor!''



''Hakim Ziyech is de grootste verrassing van de eerste seizoenshelft, omdat hij niet zou zijn gekomen als wij niet zo slecht hadden gepresteerd in het eerste deel van dit seizoen'', zegt Van Rossum over de eigenzinnige miljoenenaankoop. ''Wat een heerlijke speler, echt genieten én waar nog meer in zit. Aan hem gaan wij nog veel plezier beleven.''



De stadionspeaker heeft vertrouwen in een goede afloop van de huidige jaargang: ''Ajax heeft zeker de beste selectie van de top drie, voor het eerst in twee jaar dat ik dat wel durf te zeggen. Nog een goede spits naast Dolberg zou wel fijn zijn.''