De Boer steunt bondscoach: ''Heel veel vertrouwen in Blind''

''Naast de uitzonderlijke klasse van Robben ben ik fan van Wesley Sneijder. Ik hoop echt dat hij fit blijft, want we hebben zijn ervaring en kwaliteiten nodig. Ook Virgil van Dijk doet het uitstekend'', verwijst de Noord-Hollander naar de verdediger van Southampton. ''Ik hoor dat elke topclub hem graag wil hebben, dat zou voor zowel zijn ontwikkeling als voor Oranje fantastisch zijn.''



''Ik vind dat Daley Blind moet opstaan en de ploeg op sleeptouw moet nemen. Ik ben ook blij dat Kevin Strootman weer terug komt, ook hij is een geweldige voetballer die we erg hebben gemist. Dat Vincent Janssen op de bank zit bij Tottenham is erg jammer voor hem en voor het Nederlands elftal. Ik vond hem een superspits. Laten we hopen op een frisse start bij Spurs na de winterstop.''



De Boer behoort zeker niet tot de criticasters van de huidige bondscoach: ''Ik heb heel veel vertrouwen in Danny Blind. Wanneer je de lijn kunt doortrekken met Sneijder, Strootman, Robben en bijvoorbeeld Georginio Wijnaldum, die het heel goed doet bij Liverpool, dan kunnen we een heel goed Nederlands elftal op de been brengen dat zich zonder kleerscheuren kwalificeert voor het WK.''