Kramer gaat niet rebelleren: ''Wil dat Feyenoord kampioen wordt''

''Ik denk niet dat er heel veel verandert na een week trainingskamp. Natuurlijk vreet het aan me, maar het gaat niet om mij'', benadrukt de stand-in van de Deense doelpuntenmaker. ''Op dit moment zijn de minuten schaars en zo is het gewoon. Tijdens de minuten die ik maak moet ik het gewoon laten zien.''



Kramer vervolgt: ''Nicolai is gewoon een goede gozer. Het gaat ook goed met Feyenoord, dus eigenlijk heb ik niet zoveel te zeggen. Ik wil dat we kampioen worden en dat betekent dat ik me gewoon moet schikken in de rol die ik heb. Dat is niet makkelijk, maar wel een uitdaging.''