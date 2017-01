''Denk dat spelers van Ajax altijd op radar van grote clubs staan''

Ajax nam deze maand afscheid van Riechedly Bazoer en Nemanja Gudelj. Daarnaast is Anwar El Ghazi dicht bij een akkoord met Lazio Roma. Peter Bosz sluit dan ook niet uit dat er nog wat gebeurt op transfergebied.

''Er kunnen in januari nog dingen gebeuren'', laat de opvolger van Frank de Boer weten aan De Telegraaf. ''Dat is het lot van een club en een trainer. En ik denk dat spelers van Ajax altijd op de radar van grote clubs staan.''



Om er gelijk aan toe te voegen: ''Maar gelukkig hebben wij daar ook wel een en ander in te zeggen. Als je een speler niet wilt laten gaan, gaat er niemand weg. En op bepaalde posities doen jongens het zo goed dat je liever niet wil dat ze een transfer maken.''