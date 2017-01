Van Ginkel schiet PSV bij rentree langs SC Freiburg

PSV heeft de tweede oefenwedstrijd tijdens de trainingskamp in het Spaanse Jerez de la Frontera gewonnen. SC Freiburg werd met 2-1 opzij gezet. Marco van Ginkel luisterde zijn rentree op met een doelpunt.

Voor rust viel er niet veel te genieten. Na rust was Rafal Gikiewicz geklopt toen Van Ginkel vanaf ongeveer twintig meter met succes uithaalde. Hij draaide de bal fraai in de verre hoek.



Kort na de openingstreffer kwam PSV op 2-0. Florian Jozefzoon schoot na een fraaie aanval de bal in de verre hoek. Maximilian Philipp bepaalde de eindstand met een fraai afstandsschot.