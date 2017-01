Bosz 'blij verrast' over Ziyech: "Die heb je graag bij je"

Peter Bosz is blij dat hij Hakim Ziyech in januari gewoon kan gebruiken bij Ajax. De middenvelder is namelijk niet opgenomen in de selectie van Marokko voor de Afrika Cup.

"Vanuit Ajax-oogpunt blij verrast", opent de trainer tegen Ajax TV. "Voor die jongen z'n ontwikkeling is het fantastisch als je zoiets mee kunt maken. Ik hoorde voor dat de selectie bekend werd gemaakt, dat het niet zeker was of hij mee zou gaan. Dat is iets tussen de bond en de speler, maar vanuit Ajax-oogpunt zijn we blij. Het is een goede speler, die heb je graag bij je. Voor mij als trainer is dat hartstikke goed en fijn."



Bosz hoopt daarnaast dat Lasse Schöne zijn contract gaat verlengen. "Dat is wel besproken. We hebben ieder dag contact met elkaar. Ik ben daarin duidelijk geweest naar Marc (Overmars, red.) toe. Lasse doet het uitstekend en staat op een belangrijke positie. Hij doet het daar heel erg goed. Ik zou het geweldig vinden als hij erbij blijft."