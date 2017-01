Directeur NEC krijgt nieuwe rol: "Hij is altijd in beweging"

"Ja, positief gek, negatief gek. Ik ben een open persoon. Mensen zien mij op televisie aan de zijlijn rennen en dan heeft iedereen een mening", aldus Hyballa in gesprek met Omroep Gelderland. "Dat interesseert mij eigenlijk niet. Maar voetbal is mijn grote liefde en ik wil dat deze club stappen maakt."



NEC belegde deze week een trainingskamp in Spanje. "De jongens hebben hier heel hard gewerkt. Ze doen alles. Tegen Willem II drie punten halen, dat is het doel. Misschien stel ik dan Bart van Ingen (directeur red.) maar op", grapt Hyballa. "Hij nam een goede penalty en is altijd in beweging. Wij hebben niet zoveel scorend vermogen."