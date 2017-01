ELF Voetbal Transfertarget van de Dag: Nathan Aké

De transfermarkt in Europa is weer geopend. Voetbal Centraal bespreekt tot eind januari elke dag een speler in de rubriek Transfertarget van de Dag.

Aflevering 8: Nathan Aké



Het was de afgelopen tijd een hele soap. Hoelang blijft Nathan Aké nog bij Bournemouth. Nou, niet lang. Zondagmiddag werd duidelijk dat de talentvolle verdediger per direct terugkeert bij Chelsea.



Aké was een vaste waarde in het centrum van de defensie bij de nummer negen van de Premier League. De mandekker maakte ook al drie doelpunten in het shirt van Bournemouth. Chelsea zag het en kaapte Aké dus zondagmiddag weg. Of de terugkeer naar de koploper sportief goed is voor de Nederlander moet nog blijken. Dat gaan we de komende periode zien.



Stelling: terugkeer naar Chelsea is goed voor Nathan Aké