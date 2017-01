Van Ginkel heeft niet direct een voorkeur voor een positie bij PSV

Marco van Ginkel was zondagmiddag direct belangrijk voor PSV. De middenvelder, opnieuw gehuurd van Chelsea, opende de score in de 2-1 zege op SC Freiburg.

"Hij zat er wel aardig in. Ik heb voor de winterstop al vier wedstrijden gespeeld en voelde daarin al dat het steeds beter ging. Vandaag was ik aan het einde wel wat vermoeid, maar heb ik toch gewoon de negentig minuten vol kunnen maken. De vermoeidheid kan ook te maken hebben met het trainingskamp van deze week, waar we op sommige dagen ook twee keer getraind hebben", zegt de middenvelder tegen het Eindhovens Dagblad.



Van Ginkel hoopt weer veel speelminuten te maken in de tweede seizoenshelft. "Ik hoop het team nog vaker te kunnen helpen uiteraard. Ik heb niet direct een voorkeur voor een positie of type middenveld, maar in mijn carrière heb ik wel meestal op een middenveld met drie spelers gestaan. De trainer bepaalt hoe het ingevuld wordt."