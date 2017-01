Cavlan wordt door Heerenveen niet uit zijn lijden verlost

Caner Cavlan wordt niet uit zijn lijden verlost bij SC Heerenveen. De Graafschap had de linksachter graag willen huren, maar dat lukt dus niet.

"We hadden Caner Cavlan graag teruggehaald, maar dat gaat niet lukken", zegt technisch manager Peter Hofstede van De Graafschap tegen De Gelderlander.



Doetinchemmer Cavlan speelde tot 2015 in het shirt van De Graafschap. Bij SC Heerenveen houdt hij de bank warm. De vleugelverdediger staat ook in de belangstelling van Heracles Almelo.