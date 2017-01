"Denkwijze van Feyenoorder Tapia is heel angstig in De Kuip"

"Zijn denkwijze is heel angstig in De Kuip", aldus Van Hanegem tegen FC Rijnmond. "Zijn eerste bal is nooit naar voren. Zelfs als hij er voorbij is, draait hij terug om de bal naar achter te spelen. Dat gebeurt regelmatig.



"Ik heb bij hem niet gezien dat het beter wordt. Juist omdat hij international is en tegen goede landen speelt, is het te gek voor woorden dat hij het hier in zijn broek doet", besluit Van Hanegem, die Toornstra op de plek van El Ahmadi zou zetten.