Aké geeft trainer meer opties: "Hij is klaar voor Chelsea"

Na de bekerzege op Peterborough United (4-1) heeft Chelsea-coach Antonio Conte uitleg gegeven over de terughaalactie van Nathan Aké. De 21-jarige verdediger keert per direct terug van AFC Bournemouth.

"Dat hebben we gedaan omdat hij heeft laten zien klaar te zijn voor Chelsea", verklaart de trainer op het digitale thuis. "Chelsea is zijn thuis. In de laatste seizoenen heeft hij bij Watford en Bournemouth getoond dat hij het verdient om in een groot team als Chelsea te staan."



Conte ziet Aké niet alleen maar als centrale verdediger. "Hij kan ook op links uit de voeten. Zo geeft hij me meer opties en moeten we op de training zien hoe hij de plek op de linkervleugel gaat invullen."