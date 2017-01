Feyenoorder Berghuis: "Onze kansen voor de titel zijn heel goed"

"Je kijkt naar de stand en naar het programma. Dat leeft gewoon. Maar het is niet zo dat we het makkelijk worden, we blijven wel gewoon scherp", aldus Berghuis in gesprek met de NOS.



"Onze kansen voor de titel zijn heel goed. We staan vijf en acht punten voor (op Ajax en PSV, red.). Maar eenvoudig wordt het niet", besluit de gehuurde vleugelaanvaller.