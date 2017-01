Younes laat Ajax lachen: in oefenwedstrijden laat hij het wél zien

"Ik heb mijn geloof en mijn familie. Daar heb ik veel steun aan gehad", vertelt de Duitser aan De Telegraaf na zijn hattrick over zijn doelpuntendroogte. De oorzaak van zijn moeizame periode ligt mede aan de verandering van de spelopvatting onder trainer Peter Bosz. "Ik heb moeten wennen aan de nieuwe speelstijl. Van nature ben ik een speler die de bal in zijn voeten wil, maar ik moet veel meer diepte zoeken zonder bal."



Hoewel de drie goals tegen RB Leipzig Younes veel vertrouwen geven, maakt één zwaluw nog geen zomer, beseft hij maar al te goed. "We moeten het ook niet overdrijven. Het is maar een oefenwedstrijd, hé'', glimlacht hij. Komend weekend mag hij tegen PEC Zwolle in de Eredivisie het opnieuw laten zien.



Toch zal ook Bosz lachen in zijn vuistje. De oefenmeester prikkelde Younes tijdens het trainingskamp meerdere malen en gaf openlijk toe te hebben gesproken met Younes over zijn rendement. Openhartig gesproken, zo vertelde hij. Het matige spel van de aanvaller had Ajax zelfs doen besluiten om uit te kijken naar een extra vleugelspits. Hoewel die wens ongetwijfeld niet is veranderd, kan na deze oefenwedstrijd de prioriteit daarvan in elk geval iets omlaag.