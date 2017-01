Is alleskunner Toornstra de opvolger van El Ahmadi bij Feyenoord?

"Bij ADO Den Haag heb ik ook op het middenveld gespeeld en niet eens als een echte nummer tien. Dus dat zou ik ook kunnen invullen", vertelt de multitasker aan De Telegraaf. In het oefenduel met FSV Mainz 05 (2-0 zege) kreeg hij een plek op het middenveld, waarbij Tonny Vilhena de meest verdedigende speler werd – de rol die El Ahmadi normaliter invult.



Toch staat Toornstra bij Feyenoord vaker op de vleugels voorin dan op het middenveld. Is het nu een voordeel of een nadeel dat hij beide posities goed kan invullen? "Af en toe is het lekker dat je op meerdere posities kunt spelen, maar soms is het ook een beetje lastig om je niet op één plek te kunnen focussen. Ik heb de laatste tijd rechtsbuiten gespeeld. In de manier waarop wij spelen, krijg ik de vrijheid en kan ik naar binnen komen, omdat er veel dynamiek is voorin."



Hoewel hij lang niet altijd zeker was van een basisplaats als rechtsbuiten tijdens de eerste seizoenshelft, maakte de allrounder toch nog vijf doelpunten en gaf hij zeven assists. Een wezenlijke bijdrage dus aan de koppositie van de Rotterdammers. "Deze eerste seizoenshelft was mijn beste half jaar bij Feyenoord. Ik heb eerder wel een sterke periode gehad, maar nu druk ik het ook uit in doelpunten en assists. Of het sowieso mijn beste halve seizoen ooit is geweest, vind ik moeilijk om te zeggen, want ook bij ADO Den Haag en FC Utrecht heb ik goede periodes gehad."



Kampioenschap



Of Toornstra al bezig is met het winnen van de titel nu de Rotterdammers bovenaan de Eredivisie staan? "De bekerwinst vorig jaar was uniek. Daar was ik al heel blij mee, want ik had nog nooit een prijs gewonnen. Ik denk dat het heel belangrijk is dat we de eerste drie wedstrijden na de winterstop winnen. We hebben de beste uitgangspositie om kampioen te worden, maar Ajax en PSV zijn nog zeker niet uit de picture. In ons voordeel spreekt dat ik een soort rust voel in het team. Op momenten dat we achter komen, raken we niet in paniek, maar laten we zien dat we kunnen terug knokken. Die spirit moeten we zien vast te houden."