Cocu moet kiezen op PSV's middenveld door komst Van Ginkel

"Ik wist wel dat ik negentig minuten kon spelen", vertelde de middenvelder tegenover Omroep Brabant over de oefenwedstrijd, die hij volmaakte. "En de staf ook. We hebben het goed overlegd van tevoren, dus dit is prima zo." Van Ginkel stond dit seizoen lang geblesseerd aan de kant, maar zal in de tweede seizoenshelft meteen inzetbaar zijn voor PSV.



Dat is misschien wel precies de impuls die de selectie van Phillip Cocu nodig heeft na de winterstop. Omdat ze niet meer in de KNVB-beker zitten en ook in de Europa League zijn uitgeschakeld, kunnen alle peilen op de Eredivisie worden gericht. De achterstand op koploper Feyenoord bedraagt echter al wel liefst acht punten (42 om 34).



Met Van Ginkel beschikt PSV dus in de tweede seizoenshelft in elk geval over iemand met scorend vermogen, iets waar het tijdens het eerste competitiedeel regelmatig aan ontbrak. Dat toonde hij ook nog eens meteen aan. "Ik ontving de bal van Stevie (Steven Bergwijn, red.), had één aanname nodig en kon de verre hoek uitzoeken. Al met al hebben we het goed gedaan in deze oefenwedstrijd", oordeelde de hoofdrolspeler.



Door de komt van de Chelsea-speler wordt het middenveld van de Eindhovenaren wel overvol. Andrés Guardado, Jorrit Hendrix, Bart Ramselaar, Davy Pröpper, Siem de Jong, Oleksandr Zintsjenko en dus Van Ginkel. Het wordt druk op het middenveld van PSV. "Een mooie uitdaging voor de coach om te kiezen", besloot de aanwinst lachend.