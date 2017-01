Frank de Boer geniet van Ajax: "Daarin zie je de hand van Bosz"

"Ik kijk met plezier naar Ajax, moet ik zeggen", vertelt hij in het Algemeen Dagblad. "In mijn ogen zie je de hand van Bosz het meest terug in het spel van Lasse Schöne. Dat is ook de belangrijkste verandering, denk ik. Met hem en Sinkgraven heb je meer aanvallend ingestelde spelers. Dat kan er dan aantrekkelijker uitzien. Al is die vijf secondenregel, waar iedereen het in het begin over had, weer een beetje verwaterd.''



Een terugkeer naar Ajax of überhaupt naar Nederland zit er voorlopig niet in voor De Boer. "Ajax is toch het allerhoogste. Lager heb ik niet in mijn hoofd. En voor PSV en Feyenoord is Ajax nog te vers.'' Bovendien vindt hij het wel even lekker, de rust. "Ik slaap rustiger. Als trainer denk je in bed toch aan de volgende dag. Aan processen. Aan spelers die je nog moet spreken. Dat gaat continu door."



China



Hoewel zijn avontuur in Italië niet werd wat hij er van hoopte, kon hij razendsnel alweer aan de slag. "De eerste clubs klopten twee dagen na mijn ontslag alweer aan de deur. Dat was me toch iets te veel van het goede. Zeg nooit nooit, maar het liefst begin ik volgend seizoen helemaal vanaf het begin van de voorbereiding. Een lekker frisse start.''



De voorkeur van de oefenmeester ligt bij de grote competities. "Engeland lijkt me het leukst. Ook qua taal. Dan heb je toch de minste aanpassing nodig. China? Mwoah. De Bundesliga is mooi. Spanje trekt me ook.''



Bang dat de grote clubs afhaken door zijn mislukte tijd bij Internazionale is de Nederlander niet. De Boer: "Ik ben er niet door beschadigd. Het was een moeilijk project. Vooraf denk je van: 'Oei, wat zal het worden?' En je hoopt dat je tijd krijgt. Ik had er graag langer gezeten. Maar het heeft ook veel energie gekost. Die drie maanden leken wel een jaar.''