Nouri profiteert optimaal van vertrek Gudelj en Bazoer bij Ajax

Abdelhak Nouri werd het afgelopen half jaar vaak geprezen. Media, medespelers en trainer Peter Bosz hadden lovende woorden voor het negentienjarige talent dat debuteerde bij Ajax. De grote doorbraak moet in het nieuwe jaar echter nog volgen. Met het vertrek van Riechedly Bazoer en Nemanja Gudelj is daar meer voor gekomen op het middenveld in Amsterdam.

"Er spreekt in elk geval vertrouwen uit dat er na het vertrek van hen geen vervangers worden gehaald", vertelt Nouri in gesprek met De Telegraaf. "Dat voelt goed, mede daardoor zit ik lekker in mijn vel."



Haast met zijn doorbraak of een basisplaats maakt de jongeling echter nog niet. Geduld is immers een schone zaak. "Ik wil me bewijzen in het eerste, maar dat gaat stap voor stap. Ik ben bij de selectie gekomen, kreeg mijn minuten en hoop nu op langere invalbeurten. Het brandt van binnen, maar ik weet er inmiddels goed mee om te gaan."