Complimenten voor Stam: met bescheiden middelen top presteren

In tegenstelling tot bijvoorbeeld concurrent Newcastle United heeft Reading namelijk hele bescheiden middelen. Geen vijftig miljoen, maar 2,5 miljoen euro is het budget om terug te keren op het hoogste niveau in Engeland. "Dat geeft niet", vertelt technisch directeur Brian Tevreden in De Telegraaf.



Juist dat was namelijk een van de redenen dat hij Jaap Stam graag naar Reading wilde halen. Toen hij diens naam daarom afgelopen zomer voorstelde, moest men in de bestuurskamer echter lachen. "Maar die lach verdween snel toen ze zagen hoe serieus ik bleef kijken. Ik heb een duidelijke visie over het scouten van jeugd, opleiden en doorverkopen. Jaap heeft dezelfde visie. Ik zag hem bij Ajax destijds van dichtbij trainen en werken. Hij is pittig, maar dat mag ik wel."



Tevreden was zelf ook ooit jeugdtrainer in Amsterdam. Daar vertrok hij om vervolgens ‘td’ te worden in Engeland. Een hele andere tak van sport. "Natuurlijk moest ik wennen. Ik was hier net binnen als hoofd jeugdopleiding, toen ik opeens de baan van technisch directeur kreeg. Ik heb me wekenlang verdiept in alle contracten, in de budgetten, in de salarissen en andere zaken. Opeens zit je aan tafel met makelaars en moet je keihard onderhandelen. Maar dat laatste is misschien wel mijn sterkste punt."



Negentiende



Voor het vierde seizoen op rij probeert Reading te promoveren naar de Premier League. In het eerste jaar na de degradatie eindigde ze nog op de zevende plek, maar daarna ging het hard bergafwaarts; negentiende en zeventiende. Het maakt de prestatie van Stam, die zoals gezegd met bescheiden middelen opereert, extra knap. Naast de voormalig Ajax-verdediger staan ook Nederlanders Roy Beerens, Joey van den Berg en Danzell Gravenberch onder contract bij Reading. De komende tegenstander is Queens Park Rangers, de nummer zeventien van de ranglijst.