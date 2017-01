Ajax-target Lozano voorlopig te nog te duur

De Mexicaanse journalist Daniel Gironès meldt via Twitter dat Lozano's huidige werkgever CF Pachuca liefst twaalf miljoen euro vraagt voor de rechtsbuiten - die op termijn ook aan de linkerkant zou moeten gaan opereren bij Ajax, om zo een extra concurrent te worden voor Amin Younes. Marc Overmars zou echter maar zeven miljoen over hebben voor de aanvaller.

Het flinke verschil in vraagprijs zorgt er dus volgens de Mexicaanse media voorlopig voor de transfer, in ieder geval voorlopig, niet door zal gaan. Eerder was de buitenspeler ook al in beeld bij PSV; ook in Eindhoven struikelden ze echter in een vroeg stadium al over de hoge vraagprijs van Lozano.

Ojala @HirvingLozano70 venga a Europa. Pero los 12m€ que dicen no se yo. Lo maximo que se ha gastado el @AFCAjax son 7m€. No gastan nunca. — Daniel Gironès (@dgirunews) 9 januari 2017