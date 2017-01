PSV wil groot talent De Wijs laten doorbreken bij Excelsior

"Het is zo goed als rond", bevestigt de hoofdrolspeler alle geruchten in De Telegraaf. De Wijs hoopt dat het vóór het onderlinge treffen nog rond komt. "Ik ben eraan toe om in de Eredivisie te gaan spelen. Het is wachten op toestemming van PSV. Het liefst ga ik er zo snel mogelijk heen."



Tot dusver speelde De Wijs slechts vier officiële wedstrijden in het eerste elftal en dit jaar maakt hij vooral speelminuten in de belofteploeg die uitkomt in de Jupiler League. Hij staat nog tot 2019 onder contract in Eindhoven, maar met de vele concurrentie achterin is het maar de vraag of hij die tijd ook volmaakt bij PSV.