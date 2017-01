Vente, de nieuwe Feyenoord-ster, heeft een bijzondere naam

Giovanni van Bronckhorst nam afgelopen week Dylan Vente mee op trainingskamp. De nieuwe ster van Feyenoord maakte zaterdag tijdens twee oefenwedstrijden zijn eerste speelminuten in het eerste van de Rotterdammers. Het zeventienjarige talent is dan ook vol trots en doet de oudere fans aan iemand herinneren.

"Je kunt maar eenmaal debuteren, maar twee optredens op één dag, het was een mooi slot van een prachtige week voor mij", vertelt hij opgetogen in het Algemeen Dagblad. Eerste speelde de spits mee tegen Katwijk (4-1 winst) en later op de dag mocht hij ook nog eens invallen tegen FSV Mainz 05, een duel dat ook werd gewonnen door de huidige koploper van de Eredivisie: 0-2.

Leen Vente

Vente. Die naam doet de oudere Feyenoord-fans wellicht een belletje rinkelen. Leen Vente was ooit een begenadigd aanvaller in Rotterdam-Zuid. Hij speelde 21 interlands tussen 1933 en 1940, waarin hij liefst negentien keer scoorde. Hij kwam vijf jaar uit voor Feyenoord en maakte bijna zestig doelpunten in het rood-witte shirt.

De in 1989 overleden oud-spits is familie van het huidige Feyenoord-talent; het was een broer van zijn opa. De drukt ligt dus hoog voor Dylan Vente. "Mensen beginnen vaak over mijn achternaam en over Leen Vente, mijn vader heeft er ook over verteld", herinnert hij. "Ik ben vooral blij dat ik nu deze kans krijg."