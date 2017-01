Esm: Sergio Ramos speler van de maand, Belgen op plek twee en drie

Dat blijkt uit de uitslag van de verkiezing van de ESM, de samenwerking van veertien Europese (sport)dagbladen en -tijdschriften, waartoe ook ELF Voetbal behoort. Omdat het Franse So Foot nog steeds geschorst is, mochten dertien media hun stem uitbrengen en een elftal van de maand samenstellen. Sergio Ramos werd daarin liefst elf keer genoemd.



De 30-jarige oersterke verdediger zorgde op 3 december voor een enorm belangrijk punt voor Real Madrid. In de slotminuut werkte hij de bal binnen in El Clásico. Daardoor eindigde de Spaanse kraker in 1-1. Een week later scoorde Sergio Ramos in de extra tijd ook tegen Deportivo La Coruña. Daardoor werd het 3-2 en bezorgde hij zijn ploeg toch de winst.



Later in de maand mocht hij uit handen van FIFA-voorzitter Gianni Infantino ook nog de Wereldbeker voor Clubteams in ontvangst nemen. In de finale werd na verlenging afgerekend met Kashima Antlers (4-2). Bovendien evenaarde Real Madrid een Spaans record door 26 duels op rij ongeslagen te blijven. Twee media zagen de aanvoerder van De Koninklijke over het hoofd bij de verkiezing: Kicker Sportmagazin en GOAL News.



Op de tweede plaats eindigde Thibaut Courtois. De doelman kan ook terugkijken op een uitstekende maand. In de Premier League incasseerde de Belgische international slechts drie treffers in zes duels, waarvan nota bene twee op de laatste kalenderdag tegen Stoke City. Courtois werd tien keer genoemd. Alleen niet door ELF Voetbal, Kicker Sportmagazin en A Bola.



De derde plaats was voor Dries Mertens. De kleine dribbelaar van Napoli was hot in december. De Belgische international maakte liefst vier (!) doelpunten op 18 december tegen Torino. Een week eerder tegen Cagliari had hij ook al drie keer het net weten te vinden, om het kalenderjaar op 22 december af te sluiten met een treffer tegen Fiorentina.



De oud-speler van AGOVV Apeldoorn, FC Utrecht en PSV kreeg tien stemmen. Alleen Tipsbladet, De Telegraaf, A Bola en Fanatik noemde hem niet. Overigens gingen de overige drie keeperstemmen naar twee doelmannen. ELF Voetbal en Kicker Sportmagazin kozen voor David de Gea van Manchester United. A Bola stelde Rui Patricio van Sporting Lissabon op.



Lionel Messi en Cristiano Ronaldo, de beste spelers van de wereld, kregen twee stemmen. Kicker Sportmagazin stelde ze zelfs allebei op. Tipsbladet koos voor Messi, terwijl de Portugese wereldster een stem kreeg van GOAL News. Er werd één Nederlander genoemd bij de verkiezing. De Telegraaf stelde Georginio Wijnaldum op haar middenveld op.



Bijzondere stemmen vielen deze maand reuze mee. De Telegraaf stelde Federico Fazio van Lazio Roma op als rechtsback, waarbij A Bola ging voor Nathaniel Clyne van Liverpool. De verkiezing van het ELFtal van de maand is een van de initiatieven van de ESM. Ook de Gouden Schoen hoort daarbij. Die wordt morgen (dinsdag) weer gepubliceerd en door ondergetekende bijgehouden op de burelen van ELF Voetbal.



ESM XI december 2016

1. Thibaut Courtois (Chelsea) - 10 stemmen

2. Sergio Ramos (Real Madrid) - 11 stemmen

3. César Azpilicueta (Chelsea) - 5 stemmen

4. Daniele Rugani (Juventus) - 4 stemmen

5. Raphael Varane (Real Madrid) - 4 stemmen

6. N'Golo Kanté (Chelsea) - 5 stemmen

7. Thiago Alcântara (Bayern München) - 4 stemmen

8. Adam Lallana (Liverpool) - 4 stemmen

9. Dries Mertens (Napoli) - 9 stemmen

10. Zlatan Ibrahimovic (Manchester United) - 8 stemmen

11. Diego Costa (Chelsea) - 6 stemmen



ELF Voetbal

1. David de Gea (Manchester United)

2. Hector Bellerin (Arsenal)

3. Sergio Ramos (Real Madrid)

4. Daniele Rugani (Juventus)

5. César Azpilicueta (Chelsea)

6. Adam Lallana (Liverpool)

7. Eden Hazard (Chelsea)

8. Dele Alli (Tottenham Hotspur)

9. Zlatan Ibrahimovic (Manchester United)

10. Alexis Sanchez (Arsenal)

11. Dries Mertens (Napoli)