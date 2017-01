Kevin Strootman ambassadeur Serie A voor Eurosport

Via zijn eigen social media kanalen en die van Eurosport zal hij ter aankondiging van AS Roma's uitwedstrijd tegen Genoa van aankomende zondag de fans warm maken. Strootmans ambassadeurschap kwam tot stand in samenwerking met de social media experts van 90/24 en behelst een unieke campagne die vrijwel de gehele tweede seizoenshelft van de Italiaanse Serie A beslaat.



Onder meer video-affiches, Facebook Live events, give away acties, meet & greets en een 5-delige behind-the-scenes videoreeks die ook op zender te zien zal zijn, behoren tot het totaalpakket. "Wij zien Kevin Strootman als het absolute boegbeeld van de huidige Nederlandse-Italiaanse voetbalconnectie", vertelt Gijs Poortman, productiemanager bij Eurosport.



"Dat hij zich in gaat zetten om onze live uitzendingen nog beter onder de aandacht te krijgen van de liefhebbers van Italiaanse voetbal, en dan ook nog eens via zo'n onalledaagse campagne, maakt me hartstikke trots." Strootman zelf is ook blij. "Het is dankzij Eurosport dat de Serie A live te zien is op een voor vrijwel iedereen in Nederland vrij toegankelijke sportzender."



"En online natuurlijk, via de Eurosport Player. Ik vind het alleen daarom al erg leuk om mijn steentje bij te dragen aan deze bijzondere promotie. Ik hoop natuurlijk dat hierdoor nóg meer voetbalfans, via Eurosport 1, de weg naar de Serie A, AS Roma en mij weten te vinden."