Bijzonder record voor Rooney kan op termijn voor Rasford worden

Wayne Rooney evenaarde in het FA Cup-duel met Reading (4-0) de magische grens van Sir Bobby Charlton als topscorer aller tijden van Manchester United. Beide voetballers staan op dit moment op 249 doelpunten, maar Rooney speelt natuurlijk nog altijd voor The Red Devils en zal daarom zeer waarschijnlijk snel het record in handen krijgen. Toch ziet José Mourinho nu al een andere grote uitdager om op termijn topscorer aller tijden te worden: Marcus Rashford.

"Als hij tot het einde van zijn loopbaan in Manchester speelt, dan kan hij zomaar eens vaker scoren dan Rooney", vertelt Mourinho tegenover Sky Sports. "Alleen in het moderne voetbal zie je nu eenmaal niet zo vaak dat spelers nog zo lang bij één club blijven. Maar zo wél, dan kan Marcus het record van Rooney op den duur zeker overnemen."



Het supertalent maakte in februari 2016 onder Louis van Gaal zijn debuut en heeft nu al veertien doelpunten gemaakt namens United. Al stond hij de laatste achttien (!) duels, tot het duel met Reading (twee goals), droog. "Ik heb met hem gesproken en gezegd dat het niets uitmaakt als hij kansen mist. Hij speelde zo goed voor ons, dan maakt het niet uit of hij één doelpunt meer of minder maakt."



Verlangen



Voorlopig gaat Rooney echter met 249 goals uit 543 wedstrijden samen met de inmiddels 79-jarige Sir Bobby Charlton aan de leiding in het topscorersklassement van United. Toch leek het daar zeker niet op toen Mourinho naar Manchester kwam. Hij zou het op voorhand niet zien zitten in de spits. De oefenmeester ontkent dat echter: "Ik heb altijd een goed gevoel gehad. Wayne doet het uitstekend. Zijn verlangen naar doelpunten is zo enorm groot en dat is het allerbelangrijkste. Zolang hij die motivatie houdt, kan hij blijven spelen."