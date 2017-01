Ziyech niet geselecteerd: “Kan een lastpak zijn als hij niet speelt”

Hakim Ziyech is één van de opvallende afwezigen in de selectie van het nationale elftal van Marokko voor de Afrika Cup. De middenvelder van Ajax werd vorig jaar nog uitgeroepen tot ‘Marokkaans voetballer van het jaar’, maar toch besloot bondscoach Hervé Renard hem niet mee te nemen naar het toernooi. Ook na verschillende blessuregevallen kreeg Ziyech geen telefoontje van de bondscoach.

“Ik heb het vermoeden dat de trainer denkt dat Ziyech wel eens een lastpak kan zijn als hij niet speelt”, zegt Willem van Hanegem tegenover RTV Rijnmond. “Misschien heeft hij daarom gedacht ‘ga jij maar niet mee’, niet wetende dat die gozer die op zijn positie speelt (Younes Belhanda, red.) geblesseerd zou raken.”



“Ik denk ook dat hij heel vervelend kan zijn”, vervolgt het boegbeeld van Feyenoord. “Hij vindt zelf ook dat hij heel goed is, hij is ook een goede speler. Maar Ziyech zit misschien anders in elkaar en kan niet accepteren als hij op de bank moet zitten.”