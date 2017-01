‘Sporting Gijon hoopt op Marko Vejinovic’

Marko Vejinovic vervolgt zijn loopbaan mogelijk in Spanje. Sporting Gijon heeft zich bij Feyenoord gemeld om de middenvelder deze winter over te nemen. Dit schrijft het Spaanse Marca. De 26-jarige Nederlandse Serviër komt dit seizoen nauwelijks in de plannen van Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst voor.