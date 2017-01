'Ex-Vitessenaar Piazon langer bij Fulham'

Slavisa Jokanovic, manager van de club uit de Championship, is erg te spreken over de buitenspeler, die ook al middenvelder uit de voeten kan. "Lucas is de laatste wedstrijden erg belangrijk voor ons geweest. Hij is erg snel en heeft ervaring met het spelen op dit niveau. Vorig jaar speelde hij al 23 wedstrijden in de Championship, dus hij had niet veel tijd nodig om zich aan te passen."

Ook op Twitter sprak de Braziliaan over een langer verblijf bij de club. "Het is bijna geregeld, ik hoop dat het snel afgerond is", antwoordde hij op een vraag van een fan over een langer verblijf. Fulham is al de vijfde club waar Piazón op huurbasis voor speelt, sinds zijn komst naar Chelsea in 2012. Eerder speelde hij tijdelijk voor Malaga, Vitesse, Eintracht Frankfurt en Reading.