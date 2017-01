Ridgeciano Haps wordt al weken in verband gebracht met verschillende clubs. Zo zouden Ajax en PSV de verdediger van AZ graag willen overnemen. Ondanks de berichtgeving is het vooralsnog rustig rondom de 23-jarige Haps.

“Ajax heeft op dit moment niet geïnformeerd naar Haps bij AZ en ook niet bij mij”, zegt Fabio Alho, zaakwaarnemer van de AZ-speler tegenover Ajax Showtime. “Het is natuurlijk de tijd van de geruchten, maar er speelt niets. Hij staat wel op een lijst bij Ajax en dat is mooi voor hem, want Ajax is natuurlijk een mooie club”, besluit de belangenbehartiger tegenover de fansite.