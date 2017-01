Voormalig Feyenoord-jeugdspeler Rodrigues definitief naar 'Gala'

“Wij willen Garry bedanken voor zijn bijdrage aan het team en wensen hem veel succes tijdens het vervolg van zijn carrière”, schrijft PAOK op zijn website. Rodrigues speelde sinds de zomer van 2015 bijna 60 wedstrijden voor de club uit Thessaloniki.



De 26-jarige Rotterdammer, die onder andere in de jeugdopleiding van Feyenoord actief was, speelde in het verleden voor onder andere FC Dordrecht en Levski Sofia. Als speler van het Spaanse Elche speelde hij zich in de kijker van de Griekse club, die de international van Kaapverdië destijds voor zo’n 2 miljoen euro overnam. Rodrigues is het neefje van Jerson Cabral.





Die shit is net een sprookje!! #BAAASSSSSS Een foto die is geplaatst door Jerson Cabral (@jersoncabral) op 9 Jan 2017 om 5:51 PST