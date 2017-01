'Ook Premier League-clubs hoopten op Rusnák'

Premier League-clubs Swansea City en Hull City hadden hun oog laten vallen op de speler van FC Groningen. Dit schrijft The Daily Mail. Daarnaast had ook Aston Villa, dat uitkomt in de Championship, interesse in Rusnák.

Voordat hij is Nederland belandde, speelde Rusnák al in Engeland. Hij is afkomstig uit de jeugdopleiding van Manchester City, dat hem in het verleden uitleende aan Oldham Athletic en Birmingham City.