ELF Voetbal Transfertarget van de Dag: Marko Vejinovic

De transfermarkt in Europa is weer geopend. ELF Voetbal bespreekt tot eind januari elke dag een speler in de rubriek Transfertarget van de Dag.

Aflevering 9: Marko Vejinovic



Marko Vejinovic kwam in 2015 met veel ambitie naar Feyenoord. Anderhalf jaar later is alles anders. De oud-speler van Vitesse is op een zijspoor beland in Rotterdam-Zuid. Trainer Giovanni van Bronckhorst houdt terecht vast aan een middenlinie met Karim El Ahmadi, Dirk Kuyt en Tonny Vilhena.



Er gloort licht aan het einde van de tunnel voor Vejinovic. Volgens Marca wil Sporting Gijon de flegmatieke middenvelder naar Spanje halen. Het lijkt de beste oplossing voor beide partijen, want de geboren Amsterdammer heeft geen toekomst bij de koploper.