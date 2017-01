Kuyt zei 'nee' tegen Spurs: ''Wilde niet vertrekken bij Feyenoord''

''Een jaar voordat ik naar Liverpool vertrok, had ik de mogelijkheid om naar Tottenham Hotspur te gaan'', bekent de oud-international van Oranje. ''De manager, Martin Jol, en voorzitter Daniel Levy toonden interesse. Maar het was op de laatste dag van de transferperiode en op dat moment wilde ik niet vertrekken bij Feyenoord.''



''Later werd Liverpool de meest geïnteresseerde club, hoewel de onderhandelingen wel even duurden. Ook andere clubs hadden interesse, zoals Atlético Madrid. Ook dat is een erg mooie club, maar vanaf het moment dat ik hoorde van de interesse van Liverpool was dat de enige club waar ik naartoe wilde. Van jongs af aan heb ik dat altijd een mooie club gevonden'', aldus Kuyt.