''Niet het afscheid bij Ajax geweest zoals Heitinga het wenste''

John Heitinga keerde in 2015 terug bij zijn grote liefde Ajax, tot grote tevredenheid van de aanhang in Amsterdam. De comeback eindigde echter in een nachtmerrie, want een half jaar later zette de verdediger een punt achter zijn loopbaan.

Zaakwaarnemer Rob Jansen praat met VICE Sports over de mislukte terugkeer van de Ajacied: ''Ik vind John een ontzettend gave gozer. Hij ging eerst van Everton naar Hertha BSC. Dat begon goed, maar in Berlijn kwam al wat kentering. Toen kon John van Hertha naar Ajax. Dat vonden we een schitterende terugkeer naar Nederland.''



''We hadden met zijn allen de hoop dat John zou bijdragen aan een kampioenschap, om dan met een schaal afscheid te nemen. Dat was de planning. Maar daarna kregen de trainers van Ajax twijfel of John het nog aankon. Dat had ik niet verwacht, maar daar kan ik weinig aan veranderen.''



Jansen gaat verder: ''Iedereen zei op een gegeven moment dat John raar liep, maar ik zei: dat deed hij al bij Atlético Madrid. Hij heeft sinds een ingreep zo gelopen, ook toen hij op het hoogste niveau ter wereld speelde. Ik heb met Frank (de Boer, red.) gesproken. Hij en de andere trainers hadden hun twijfels of het nog ging. John zei dat hij totaal geen problemen had. Ik kwam daar ook niet uit. Uiteindelijk hebben we besloten in de winterstop te stoppen. Het is niet het afscheid bij Ajax geweest zoals John het wenste, maar we deden aan damage control.''