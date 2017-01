Feyenoord verhuurt Woudenberg niet opnieuw aan NEC

''We hebben met Feyenoord gesproken over Lucas Woudenberg, maar zij waren heel stellig: behalve Warner Hahn (verhuurd aan Excelsior, red.) mag er niemand vertrekken'', vertelt de ex-aanvaller aan Voetbal International. ''Dat is jammer voor ons en jammer voor Lucas, maar ik snap dat wel. Zij proberen kampioen te worden. We zoeken nu dus naar een andere optie, maar het moet allemaal wel passen binnen het budget.''



Gregor Breinburg lijkt de eredivisionist uit Nijmegen te verlaten: ''Maar het is niet zo dat een transfer al aanstaande is. Er is een bod gedaan op Gregor en wij hebben vervolgens een tegenbod gedaan. Het gat tussen beide partijen is aanzienlijk, maar wel overbrugbaar.''



''Wij laten Gregor bovendien pas gaan als we een vervanger voor hem hebben gevonden. Hij is de aanvoerder van NEC en een belangrijke speler voor ons. Dat moeten we dus opvangen. We zijn in gesprek met potentiële versterkingen. Huren is daarbij ook een optie'', benadrukt de NEC-directeur.