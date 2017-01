''Ajax is een moeilijk clubje, ver boven Feyenoord en PSV''

Zaakwaarnemer Rob Jansen, die de kopstukken in zijn stal heeft, kijkt met VICE Sports terug op de veelbesproken breuk: ''O ja, Ajax. Daar heb ik heel veel conflict of interest gehad. Dat was heel moeilijk. De reden dat ik ben blijven staan en zij bij mij zijn blijven staan, is dat ik hen heb verteld dat ik in die situatie de vader was van een aantal jongens.''



''Ik zei dat die jongens ruzie met elkaar hadden, maar dat we wel van elkaar houden en dat ik ze als vader bij elkaar moest houden – wat heel moeilijk werd. Dat was puur gevoelsmatig. En je moet eerlijk zijn. Onderling wordt er toch gesproken en als je niet eerlijk bent, heb je de poppen aan het dansen.''



Jansen komt met een opvallende onthulling: ''Het probleem bij hen begon al ver voordat iedereen het wist – ik denk tweeënhalf, drie jaar geleden. Toen heb ik al geprobeerd ze bij elkaar te krijgen. Daar wist Ajax nog niet eens vanaf. Ik heb mijn best gedaan. Dat liep toen al spaak. Ik wilde met ze praten, nuanceren, maar iedereen zat zo hoog in zijn energielevel. En Ajax is een moeilijk clubje he, dat is de club met de meeste interne stromingen in Nederland, ver boven Feyenoord en PSV. Er zitten bij Ajax groepen in de structuur van de club die allemaal kracht hebben. Daarom gaan directieleden daar vaak onderuit.''