Van Bronckhorst zet krabbel onder nieuw contract bij Feyenoord

''We zitten in een heel goede periode'', stelt 'Gio' in een verklaring op de clubsite. ''Daar hebben de spelers en wij als staf veel energie ingestoken en dat zullen we blijven doen. Ik ben blij dat ik daar onderdeel van mag blijven uitmaken en dat ik bij Feyenoord kan blijven werken. Het voelt heel goed om hier hoofdtrainer te mogen blijven en het vertrouwen te krijgen van de club.''



Technisch directeur Martin van Geel looft het werk van Van Bronckhorst tijdens het trainingskamp in Marbella: ''Ik zag daar een trainer aan het werk die weet waar hij mee bezig is en wat een topclub als Feyenoord nodig heeft. Niet alleen de faciliteiten waren top, maar ook bijvoorbeeld de arbeids-rustverhouding en de sfeer. Om een geheel te maken van een groep van 29 spelers moet je elke dag keihard werken, terwijl je ook je eigen staf moet aansturen en coördineren. Dat beheerst Giovanni allemaal.''



''Anderhalf jaar geleden zijn we dit traject ingegaan, met iemand die geen grote ervaring had als hoofdtrainer. Wel zagen we de potentie bij Giovanni en dat hij eigenschappen heeft die je nodig hebt om hoofdtrainer te zijn van Feyenoord. We zijn heel erg blij dat dit tot uitdrukking is gekomen. Nadat we vorig jaar derde zijn geworden en de KNVB Beker hebben gewonnen, zie je dat het team alleen maar beter is geworden. Dat willen we continueren'', zo besluit de technische man van de lijstaanvoerder.





Blij met mijn contractverlenging tot medio 2019 en het vertrouwen van @Feyenoord. #trots pic.twitter.com/uLYmgghmUD — Gio van Bronckhorst (@The_real_Gio) 9 januari 2017