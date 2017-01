Kluivert junior aast op debuut in Ajax 1: ''2017 wordt van mij''

De loopbaan van Justin Kluivert zit in een stroomversnelling. De talentvolle zoon van Ajax-legende Patrick Kluivert debuteerde onlangs in het betaald voetbal en verbleef met de A-selectie een week in Portugal voor een winters trainingskamp.

''2017 wordt van mij, omdat ik dit jaar beloond zou kunnen worden voor mijn harde werk. Ik zou heel graag mijn debuut willen maken in het eerste van Ajax. Het is mogelijk, daarom geloof ik er in'', vertelt het product van de befaamde jeugdopleiding in een interview met Ajax TV.



''Ik ben goed op weg om alles te verbeteren en verder te ontwikkelen'', vervolgt de gretige Kluivert zijn relaas. ''Dat blijf ik ook zeker doen. Ik heb doelen gesteld voor 2017. Ik denk dat ik die doelen kan behalen in 2017. Ik ga het nog beter doen dan in 2016!”