'Depay kan transfer naar AC Milan vergeten'

Memphis Depay lijkt een transfer naar Milaan te kunnen vergeten. De aanvaller van Manchester United mag vertrekken bij de Engelse topclub en AC Milan had uitkomst kunnen bieden. De financiële mogelijkheden van I Rossoneri zijn echter beperkt, waardoor een overgang in het water valt.

De Italianen hoopten Depay deze maand op huurbasis over de nemen van de club van José Mourinho. De Portugees ziet de Nederlandse aanvaller echter alleen definitief vertrekken, in plaats van hem een halfjaar te verhuren. Het budget van AC Milan laadt het op dit moment niet toe om een nieuwe speler aan te kopen. Dit schrijft CalcioMercato. Everton en AS Roma zouden ook belangstelling in de buitenspeler hebben.