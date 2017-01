Huub Stevens: "Feyenoord is doordrongen van obsessie voor de titel"

“Ik denk dat ze de flow van voor de winterstop meenemen naar de tweede seizoenshelft”, zegt hij in het Algemeen Dagblad. “Ze staan nu vijf punten voor op Ajax en de spelers beseffen ook dat ze er nu echt dichtbij zijn. Dat geeft vleugels. Verder heeft Feyenoord, op de uitwedstrijd tegen Go Ahead Eagles na, ook nog geen één keer verzaakt.”



“Dat Karim El Ahmadi maximaal vier competitiewedstrijden mist door zijn deelname aan de Afrika Cup? Dat moet geen problemen opleveren. Met de huidige selectie is dat wel op te vangen. Ondanks dat Marko Vejinovic nu in een moeilijke situatie zit, zie ik het hem wel doen. Het kan immers snel gaan in de voetballerij.”



“De collectieve kracht van Feyenoord gaat de doorslag geven in de titelrace”, vervolgt hij. “Ajax en PSV hebben dat toch wat minder. Feyenoord is doordrongen van de obsessie die leeft bij de supporters voor de eerste landtitel sinds jaren. Ze lijken ook goed te kunnen omgaan met de druk die erbij komt kijken als koploper.”