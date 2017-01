AZ-legende Kist: "Trainers krijgen altijd overal de schuld van"

Als het aan AZ-trainer John van den Bron ligt, verlengt hij zijn contract bij zijn werkgever. De leiding van de Alkmaarse club heeft echter twijfels. De club zou structureel willen meedraaien in de top drie van Nederland en Van den Brom zou daar niet geschikt voor zijn. Clublegende Kees Kist snapt niets van de gedachtegang.

“Dan hoef je toch niet direct aan een andere coach te denken?”, reageert Kist in het Algemeen Dagblad. Volgens de oud-speler van de club speelt AZ herkenbaar voetbal. “En dat is een pre voor een trainer. Daarin doet AZ het echt beter dan andere clubs. Die hebben soms geen idee. Ik zou me als leiding richten op het versterken van de selectie. Trainers krijgen altijd overal de schuld van.”