Balende Hendrix: "Geduld is een schone zaak"

“Het is natuurlijk al vier jaar zo dat ik er tegenaan zit, maar dat het steeds net niet is, vaak ook omdat er iemand anders bijkomt", begint Hendrix tegen de Telegraaf. "Het is wel duidelijk wat mijn gevoel daarbij is en dat je daarvan baalt. Verder hoef ik daar niet veel over te zeggen.”



“Ik heb ermee te dealen en moet gewoon mijn ding blijven doen”, vervolgt de 21-jarige PSV’er. “Geduld is een schone zaak zeggen ze, maar ik denk dat geen enkele voetballer echt geduldig is. Het voetbal gaat snel en je moet het pakken als het er ligt.”



Het aantal spelers dat afkomstig is uit de jeugdopleiding ligt bij PSV lager dan bij concurrenten Ajax en Feyenoord. "De cijfers liegen er niet om. Terwijl wij in de jeugd nooit onderdeden voor de teams van Ajax en Feyenoord. Ik denk dat ik vaker van Ajax heb gewonnen dan verloren. Niet alleen in de jeugd trouwens, bij het eerste heb ik zelfs nog nooit van Ajax verloren. Dat is een mooie statistiek."



"Het heeft ook te maken met het krijgen van kansen en vertrouwen. Er lopen bij ons genoeg jonge spelers rond met kwaliteiten. Ik besef dat je dit moet afdwingen. Dat lukt niet iedereen. Concurrentie hoort bij een topclub. Maar als je er eenmaal aan hebt geproefd, dan wil je meer", besluit hij.