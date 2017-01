Lof voor Kluivert junior: "Echt een goeie jongen"

Kees van Wonderen, bondscoach van Oranje onder 17, kijkt met een goed gevoel naar de jonge Kluivert. "Dat hij nu al bij het eerste is gehaald, moet Justin als een signaal van bovenaf zien", vertelt Van Wonderen tegenover Metro. "De leiding van Ajax ziet het in hem zitten en hij moet blij zijn met wat hij nu al allemaal kan meemaken."



Afgelopen zomer speelde de 17-jarige Ajacied met Oranje onder 17 op het jeugd-EK. "Hij was toen nog wel echt een jochie”, vervolgt hij. “Nog niet helemaal lichamelijk ontwikkeld. Dat hij nu bij Jong Ajax speelt en mee mocht op trainingskamp met de selectie is goed voor zijn ontwikkeling. Hij speelt heel vaak vanaf links, maar ook van rechts is hij gevaarlijk. Bovendien kan hij net als zijn vader ook centraal in de spits spelen en op tien."



"Of een talent het allerhoogste niveau gaat halen, is altijd de vraag. Justin heeft er de aanleg voor en de potentie, maar om het hoogste niveau te halen, moet alles kloppen. Het gaat erom dat spelers ieder jaar een stapje maken en dat ze er alles voor overhebben om de wereldtop te halen. Dat moet nog blijken. Maar Justin is echt een goeie jongen”, besluit Van Wonderen.