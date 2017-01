Topscorer Dost: "Dat ik het nu al ben, had ik niet verwacht

“Ik ben hier gekomen om kampioen te worden en veel goals te maken”, zegt Dost tegenover het Algemeen Dagblad. “Topscorer worden is altijd een doel van me, in welke competitie ik ook speel. Dat ik het nu al ben, had ik niet verwacht. Van de Portugese competitie wist ik eerlijk gezegd ook niet zo veel toen Sporting belangstelling toonde.”



“Ik voel me gewoon lekker”, vervolgt de oud-speler van Heracles Almelo en sc Heerenveen. "Ik krijg veel vertrouwen van de trainer en van de fans. Dan krijg je ook zelfvertrouwen. Jorge Jesus is een grote trainer met een geweldige staat van dienst, echt een begrip hier. Aan alles merkte ik dat hij me heel graag wilde hebben. Hij heeft me overgehaald. Dat had ik ook wel nodig.”