'Liverpool schrikt van salaris Promes en ziet af van transfer'

Liverpool leek zich lange tijd te gaan versterken met Quincy Promes. De aanvaller van Spartak Moskou wordt al weken in verband gebracht met een overgang naar de Engelse club, maar een transfer lijkt van de baan.

De club van trainer Jürgen Klopp lijkt niet te kunnen voldoen aan de salariswensen van de speler. Dit schrijft Liverpool Echo. De 25-jarige Nederlander verdient bij zijn huidige club vijf miljoen euro op jaarbasis, exclusief belastingen. Omgerekend zou Liverpool de international 140.000 euro per week moeten bieden, wat volgens de Engelse club niet haalbaar is. Naast Liverpool zou ook Everton interesse in Promes hebben.