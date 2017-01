Thorsby over Ödegaard: "Ik denk dat hij het hier goed gaat doen"

“Ik ben erg blij dat hij voor ons heeft gekozen”, zegt Thorbsy in gesprek met VG. “Ik heb mijn persoonlijke ervaringen met hem gedeeld en heb eerlijk over mijn tijd hier verteld. Ik heb gezegd dat Heerenveen een fantastische club is in een omgeving waarin je je als speler goed kan ontplooien. Of ik hem heb overtuigd? Waarschijnlijk niet. Ik heb slechts geadviseerd.”



Thorsby heeft er vertrouwen in dat zijn landgenoot gaat slagen bij de club. “Ik denk dat hij het hier goed gaat doen. Iedereen weet dat hij van een hoog niveau is, dus het wordt interessant om hem te volgen.”